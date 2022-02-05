В первой гонке Олимпиады у России — бронза, а старший тренер мужской команды Юрий Каминский мечтает о золоте.

Олимпийские игры-2022. Биатлон

Смешанная эстафета

1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) —1:06.45,6 (3 шт. круга + 13 доп. патронов)

2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе) — 0,9 (3+11)

3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1,5 (1+13)

4. Швеция (Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — 41,0 (0+13)

5. Германия (Ванесса Фойгт, Дениза Херманн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — 1.05,5 (2+18)

6. Белоруссия (Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский) — 1.14,6 (2+14)

Эта смешанная эстафета могла закончиться как угодно. Мы то безнадежно проигрывали, то уверенно лидировали. В итоге закончили в тройке. Внутри — шквал эмоций. У старшего тренера Юрия Каминского, естественно, тоже.

— Вас поздравлять? Или...

— А можно и так и так. Обидно. Эдик ошибся, полез первым. На спуске надо было сидеть хотя бы вторым. Может, и третьим. Но нет у него такого опыта. Хотя и сам он накануне говорил, что в случае контактной борьбы надо садиться. Но в гонке не сделал этого.

— Перехлестнуло?

— С ним надо разговаривать.

— Если бы не этот карантин в Германии, сейчас было бы по-другому?

— А кто знает?

— Но можно сравнить то его состояние и нынешнее?

— А как? Здесь у нас, к сожалению, оборудования нет. Но в хорошем он состоянии, в хорошем. Надо еще посмотреть аналитику, но у меня есть ощущение, что проиграл он больше на рубеже. Один лишний доп. И долго выцеливал. А его оппонентами были два самых быстрых стрелка.

— На награждение после гонки почему не пошли?

— Награждение? Я не знал.

— Мы думали, расстроились.

— Я расстроился, но умеренно. Скажи перед стартом про бронзу — все бы согласились. Но в такой ситуации могли цеплять за золото.

— Непряева после серебра сказала, что задачу-минимум на Олимпиаду выполнила. Что насчет биатлона? Уже повторили результат ЧМ-2021.

— Будем бороться во всех гонках. И не буду скрывать: хочется золотую медаль.

— Кто не бежит индивидуалку?

— Серохвостов. Если кто-то вдруг не пожалуется на состояние.

Могли занять и пятое место

— Мы приехали сюда, и с первого дня здесь был такой ветер, иногда чуть сильнее, иногда очень-очень сильный, — рассказал Александр Логинов. — Когда пришел на рубеж, то ветер не стал для меня сюрпризом. Надо было работать по такому ветру, по которому мы работали на каждой тренировке. Но все равно это приятный исход сегодняшнего дня. Эта бронза — очередная победа и завоеванная медаль.

— Откуда взялись силы на последнем круге?

— Не знаю, наверное, был окрылен после хорошей стрельбы. В принципе, состояние сегодня было хорошее. Я рад, что получилось отработать от первого и до последнего метра.

— Были мысли бежать как можно быстрее, — призналась Кристина Резцова. — Я видела девчонок, которые уходили на два круга. Это была не просто ошибка, что я не попала в круг, а действительно пришлось бороться с внешними факторами. Я понимала, что нужно бежать быстрее, потому что могло случиться все что угодно в следующие два этапа. Нужно было скорее Саню (Александра Логинова. — Прим. «СЭ») отправить, чтобы он все решал.

— Позволяет ли эта медаль раскрепоститься на дальнейшие этапы Олимпиады?

— Как минимум она придаст олимпийской уверенности. Я первый раз на Олимпиаде и все равно немного сомневаюсь, могу ли я показать результат или нет. Хотя головой понимаю, что все соперники в гонке одинаковые.

— Не допускала мыслей о возможной медали в гонке. Проиграли золото или выиграли бронзу? Мы могли быть и пятыми. Так что для меня это победа. Мы все совершили ошибки, но теперь у нас отличное настроение на следующие старты, — призналась Ульяна Нигматуллина.

— Сложный месяц выдался, — констатировал Эдуард Латыпов. — Я благодарен, что у меня есть такая поддержка, от всех тренеров. Все помогали, чтобы я как можно меньше потерял форму (во время карантина из-за ковида. — Прим. «СЭ») и подошел к Олимпиаде в лучшей форме. Задумка была убегать в начале круга. Этого не получилось, пытался натягивать весь круг. На последнем спуске сделал рывок, маленький разрыв, но этого не хватило. Ошибку допустил, выйдя вперед на спуске? Я основывался на той информации, которую давали тренеры. Так что не знаю, пока не готов обсуждать.

— Но результат выдающийся?

— Да. Мы в первый раз на Олимпийских играх, и в первой же гонке в такой конкуренции среди лучших команд мира мы занимаем третье место — это действительно очень сильный результат. Конечно, что-то не получилось. Но это мелочи по сравнению с тем что мы сегодня показали. Рад и за команду, и за нашу страну.