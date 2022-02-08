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8 февраля, 23:36

За серебро на Олимпиаде белорусский биатлонист Смольский получит около 75 тысяч долларов

Белорусский биатлонист получит около 75 тысяч долларов за серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

За медали на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2022 года, а также зимних Дефлимпийских играх 2023 года белорусские спортсмены получат фиксированные суммы в базовых величинах (одна базовая — 32 рубля), сообщает «Прессбол».

В 2022 году первую серебряную олимпийскую медаль завоевал белорусский биатлонист Антон Смольский. В переводе на деньги спортсмен получит 192 тысячи рублей, или примерно 74,7 тысячи долларов.

За золото на Олимпийских играх-2022 спортсмены из Белоруссии получат приз в размере 12 тысяч базовых величин (149,4 тысячи долларов), за серебро — 6 тысяч базовых величин (74,7 тысячи), за бронзу — 4 тысячи базовых величин (49,8 тысячи).

Тренерам победивших спортсменов тоже выплачиваются вознаграждения в размере 20-100 процентов от стоимости призовых спортсмена в зависимости от степени участия. Подоходный налог с призовых в этом случае платить не нужно.

Источник: https://www.pressball.by/news/olimpiada/405878
Олимпиада
Сборная Белоруссии по биатлону
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