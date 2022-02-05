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Васильев одним словом описал результат в смешанной эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине

Васильев отреагировал на результат в смешанной эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине
Артем Бухаев
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» одним словом описал результат российских биатлонистов в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Выдающийся! В этом виде программ у нас вообще никогда не было медалей, а тут сразу на Олимпиаде бронза. Это очень здорово. Много было трудностей, неурядиц, давление со стороны ВАДА, недопуск до соревнований. Без флага, без гимна. Но наши ребята все равно показывают результат и обыгрывают сильнейших. Это выдающийся результат», — сказал Васильев «СЭ».

Ранее, 5 февраля, российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете. В составе нашей команды выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Первыми стали норвежцы (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе), вторые — французы (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе).

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Биатлон
Кристина Резцова
Эдуард Латыпов
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