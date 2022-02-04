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Сегодня, 12:52

Васильев назвал безобразным поведение биатлонистки Васнецовой, которая пожаловалась на питание в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился мнением по поводу жалоб российской биатлонистки Валерии Васнецовой на питание во время карантина в Пекине.

«Я здесь не склонен искать конспирологию — не думаю, что против нас здесь какой-то заговор. Для китайцев это может быть обычная история и они не понимают, что уровень содержания спортсменок должен быть выше. Скорее всего, на этом уровне есть недопонимание, а не то, что кто-то специально досаждает, не предоставляя достойных условий.

С точки зрения организации возможна недоработка, но ни в коем случае не специальная акция против Васнецовой. Отсюда такая неприглядная картинка. Вообще такое поведение Васнецовой — безобразие. Я уже много раз говорил, что в современных условиях наших спортсменов надо учить, что можно говорить, что нельзя и в какой форме. А сейчас они каждую ерунду выносят на весь свет, скандал поднимается огромных масштабов, а потом выясняется, что история не стоит и выеденного яйца. Конечно, спортсменов надо учить как себя вести, но пока, к сожалению, существуют пробелы в этом», — цитирует Sport24 Васильева.

30 января Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус. После этого стало известно, что спортсменку на Олимпиаде в Пекине заменит Евгения Буртасова.

Вчера, 3 февраля Васнецова пожаловалась на условия питания в карантинном отеле и рассказала, что сильно похудела за время нахождения в гостинице.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2022-02-04-vasilyev-povedeniye-vasnetsovoy-bezobraziye-pitaniye-eto-nedorabotka-organizatsii-a-ne-spetsialnaya-aktsiya
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Валерия Васнецова
Дмитрий Васильев (биатлон)
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