Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал поведение украинцев во время финиша биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Это напоминает мне папуасов, они так же прыгают и радуются. Украинских спортсменов там ни на пятом, ни на десятом месте нет. Мы всегда с норвежцами боремся достойно боремся за медали, а они в заднице сидят. Могут там и оставаться. Это смешно», — сказал Милонов.

Во время финиша мужской эстафеты в зоне для представителей команд и прессы два человека размахивали флагами Украины.

Напомним, российский биатлонист Эдуард Латыпов на последнем этапе эстафеты на Олимпиаде в Пекине допустил пять промахов, в результате чего команда лишилась золота Олимпиады.

Победу в гонке одержала Норвегия, серебро и бронзу взяли Франция и Россия.