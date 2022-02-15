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Сегодня, 11:20

Украинские спортсмены размахивали флагами во время финиша Латыпова в эстафете на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Украинские спортсмены размахивали флагами во время финиша мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

В финишном створе после завершения гонки они приветствовали финиширующих спортсменов — в том числе россиянина Эдуарда Латыпова — и махали флагами своей страны.

Украинские спортсмены размахивали флагами во время финиша мужской биатлонной эстафеты. Фото Скриншот эфира канала «Россия 1»
Украинские спортсмены размахивали флагами во время финиша мужской биатлонной эстафеты.
Скриншот эфира канала «Россия 1»
Украинские спортсмены размахивали флагами во время финиша мужской биатлонной эстафеты. Фото Скриншот эфира канала «Россия 1»
Украинские спортсмены размахивали флагами во время финиша мужской биатлонной эстафеты.
Скриншот эфира канала «Россия 1»

Перед последней стрельбой в эстафете Латыпов лидировал с отрывом в 59,3 секунды. На огневом рубеже россиянин промахнулся 5 раз (один из промахов — дополнительным патроном) и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третье место.

Сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова стала бронзовым призером в эстафете. Команда проиграла 45,3 секунды сборной Норвегии, которая выиграла гонку.

Сборная Украины заняла девятое место в гонке, уступив выигравшим норвежцам 3 минуты и 41,3 секунды.

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Сборная Украины по биатлону
Эдуард Латыпов
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