Украинская биатлонистка Билосюк сдала положительный тест на коронавирус перед стартом Олимпиады

Украинская биатлонистка Елена Билосюк сдала положительный тест на коронавирус, сообщает Sportarena.

35-летняя Билосюк стала первой украинской спортсменкой, сдавшей положительный тест на коронавирус перед стартом Олимпиады в Пекине. Биатлонистка пропустит смешанную эстафету, которая состоится 5 февраля и откроет биатлонную программу на Играх в Китае. Она сможет вернуться в команду в случае, если сдаст два отрицательных теста на коронавирус подряд.

Олимпиада в Пекине станет для Билосюк четвертой в карьере. До июня 2021 года спортсменка выступала под фамилией Пидгрушная, после этого она вышла замуж и взяла фамилию супруга. Биатлонистка является олимпийской чемпионкой, она выигрывала золото в составе сборной Украины в эстафете на Играх-2014 в Сочи.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.