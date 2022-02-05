Тренер сборной России Каминский назвал ошибку Латыпова в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022

Тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал финишный спурт Эдуарда Латыповав смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

— Вас поздравлять? Или...

— А можно и так, и так. Обидно. Эдик ошибся, полез первым. На спуске надо было сидеть хотя бы вторым. Может, и третьим. Но нет у него такого опыта. Хотя и сам он накануне говорил, что в случае контактной борьбы надо садиться. Но в гонке не сделал этого.

— Перехлестнуло?

— С ним надо разговаривать.

Напомним, сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла сборная Франции. На третьей строчке финишировала команда России, в составе которой выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Латыпов, выступавший за Россию на последнем этапе, лидировал в гонке после заключительного огневого рубежа, однако на финишной прямой норвежец Йоханнес Бе и француз Кантен Фийон-Майе опередили россиянина. Фийон-Майе проиграл Бе 0,9 секунды, Латыпов — 1,5 секунды.