Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 14:56

Тренер сборной России Каминский назвал ошибку Латыпова в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022

Тренер сборной России Каминский заявил, что ему обидно после финиша Латыпова
Владимир Иванов
Обозреватель

Тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал финишный спурт Эдуарда Латыповав смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

— Вас поздравлять? Или...

— А можно и так, и так. Обидно. Эдик ошибся, полез первым. На спуске надо было сидеть хотя бы вторым. Может, и третьим. Но нет у него такого опыта. Хотя и сам он накануне говорил, что в случае контактной борьбы надо садиться. Но в гонке не сделал этого.

— Перехлестнуло?

— С ним надо разговаривать.

Напомним, сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла сборная Франции. На третьей строчке финишировала команда России, в составе которой выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Латыпов, выступавший за Россию на последнем этапе, лидировал в гонке после заключительного огневого рубежа, однако на финишной прямой норвежец Йоханнес Бе и француз Кантен Фийон-Майе опередили россиянина. Фийон-Майе проиграл Бе 0,9 секунды, Латыпов — 1,5 секунды.

Эдуард Латыпов
Юрий Каминский
1
Читайте также
Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Россиянка Аваакумова показала 9-й результат в первой попытке в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде
Олимпиада 2022: Непряева завоевала первую медаль России в Пекине и бронза в смешанной эстафете по биатлону. Онлайн-трансляция
Российский шорт-трекист Айрапетян упал и был дисквалифицирован на Олимпиаде в Пекине
Капитан сборной России рассказал об условиях проживания в олимпийской деревне в Пекине
«Эдик ошибся, полез первым». Каминский — о драматичной развязке смешанной эстафеты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кристина Резцова: «Пришлось пережидать порыв. У меня начался тремор»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости