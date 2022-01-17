Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 15:29

Тренер Поварницына объяснил, при каких условиях биатлонист сможет попасть на Олимпиаду

Анна Горшкова
Корреспондент

Личный тренер биатлониста Александра Поварницына Виктор Чурин рассказал, при каких условиях спортсмен сможет попасть на Олимпиаду-2022.

«Замена возможна, если кто-то заболеет, подхватит коронавирус, — цитирует Чурина ТАСС. — Александр Поварницын и Антон Бабиков стоят в очереди. Кто из них первый? Будет зависеть от их выступлений на Кубке мира в Италии или на чемпионате Европы».

В понедельник был представлен олимпийский состав сборной России по биатлону. В него попали Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Поварницын и Антон Бабиков были включены в резерв.

Заключительный перед Олимпиадой этап Кубка мира по биатлону пройдет в Италии с 20 по 23 января, чемпионат Европы стартует 26 января в Германии.

Источник: https://tass.ru/sport/13448135
Биатлон
Сборная России по биатлону
Александр Поварницын
0
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майгуров: «Невозможно хорошо выступать на главном старте, не показывая результатов накануне»

Стал известен состав сборной Белоруссии по биатлону на Олимпиаду-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости