Тренер Поварницына объяснил, при каких условиях биатлонист сможет попасть на Олимпиаду

Личный тренер биатлониста Александра Поварницына Виктор Чурин рассказал, при каких условиях спортсмен сможет попасть на Олимпиаду-2022.

«Замена возможна, если кто-то заболеет, подхватит коронавирус, — цитирует Чурина ТАСС. — Александр Поварницын и Антон Бабиков стоят в очереди. Кто из них первый? Будет зависеть от их выступлений на Кубке мира в Италии или на чемпионате Европы».

В понедельник был представлен олимпийский состав сборной России по биатлону. В него попали Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Поварницын и Антон Бабиков были включены в резерв.

Заключительный перед Олимпиадой этап Кубка мира по биатлону пройдет в Италии с 20 по 23 января, чемпионат Европы стартует 26 января в Германии.