Тренер Латыпова заявил, что биатлонист восстановит форму к Олимпиаде

Личный тренер биатлониста Эдуарда Латыпова Виктор Никитин рассказал о физическом состоянии спортсмена.

«Результат не настораживает, все нормально. Парень не стартовал три недели. Ход он показал хороший, а со стрельбой справится, все будет хорошо», — приводит слова Никитина ТАСС.

Латыпов стал 25-м в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), допустив восемь промахов на четырех огневых рубежах.

Последний раз биатлонист выходил на старт в прошлом году, в начале января он сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат, и провел больше двух недель на карантине.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.