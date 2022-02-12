Тарьей Бе больше не будет выступать на Олимпиадах

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе после спринта на Олимпиаде в Пекине сообщил, что его брат, Тарьей Бе, больше не будет выступать на следующих Играх.

« Это его последняя Олимпиада. Я знаю, что он хотел эту медаль. Он очень сильный духом человек, которому это удалось, — цитирует Бе NRK.

Йоханнес Бе выиграл золото в спринте на Играх в Пекине. Второе место занял француз Кантен Фийон Майе. Тарьей Бе замкнул тройку лучших.

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место.

33-летний Тарьей Бе — двукратный олимпийский чемпион в смешанной и мужской эстафетах. Также у него серебро в мужской эстафете и бронза в личном спринте.