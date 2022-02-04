Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 20:48

Тарьей Бе: «Я не самый большой мужчина, но маленькая итальянка меня остановила, а я ехал на большой скорости»

Анна Горшкова
Корреспондент

Биатлонист Тарьей Бе прокомментировал травму шеи и ссадины, которые он получил во время тренировки. Норвежец врезался в спортсменку сборной Италии Самуэлу Комола.

«Думаю, они разберутся с этим участком трассы, чтобы подобного больше не случалось. Да, я не самый большой мужчина в мире, но маленькая итальянка меня остановила, а я ехал на большой скорости. Надеюсь, с ней все хорошо, даже если все это случилось по ее вине. Хорошо, когда есть небольшой экшн, когда что-то происходит», — приводит слова Бе NRK.

В субботу, 5 февраля, пройдет смешанная эстафета на Олимпиаде в Пекине. Начало — в 12.00 (мск).

Тарьей Бе должен бежать ее вместе со своим младшим братом — Йоханнесом Бе, а также Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн.

Источник: https://www.nrk.no/sport/tarjei-bo-krasjet-pa-trening-_-fikk-skade-pa-vapenet-1.15841448
Олимпиада
Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
Тарьей Бе
1
Читайте также
Американцы уходят в отрыв от сборной России при спорном судействе. Есть ли повод для паники?
Лед лазеров, огонь фейерверков и самый крошечный факел в истории. Чем Церемония открытия Олимпиады в Пекине войдет в историю
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Навка высказалась о судействе в первый день командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде
Медальный прогноз Олимпиады-2022 на 5 февраля: сколько наград выиграет Россия
Итоги дня на Олимпиаде: главные события пятницы в Пекине-2022
Золото для России или медаль для дочери Тутберидзе? Все расклады по заменам в команде
Конфликт Губерниева, сочетания троек хоккейной сборной. Олимпийский День с Алексеем Шевченко
Норвежцы теряют медали из-за ковидного рейса. Так ли были не правы наши хоккеисты?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ишмуратова объяснила, чем Резцова отличается от других биатлонисток сборной России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости