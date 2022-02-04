Тарьей Бе: «Я не самый большой мужчина, но маленькая итальянка меня остановила, а я ехал на большой скорости»

Биатлонист Тарьей Бе прокомментировал травму шеи и ссадины, которые он получил во время тренировки. Норвежец врезался в спортсменку сборной Италии Самуэлу Комола.

«Думаю, они разберутся с этим участком трассы, чтобы подобного больше не случалось. Да, я не самый большой мужчина в мире, но маленькая итальянка меня остановила, а я ехал на большой скорости. Надеюсь, с ней все хорошо, даже если все это случилось по ее вине. Хорошо, когда есть небольшой экшн, когда что-то происходит», — приводит слова Бе NRK.

В субботу, 5 февраля, пройдет смешанная эстафета на Олимпиаде в Пекине. Начало — в 12.00 (мск).

Тарьей Бе должен бежать ее вместе со своим младшим братом — Йоханнесом Бе, а также Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн.