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Свищев: «Сейчас наши биатлонисты выходят из глубокого кризиса»

Депутат Госдумы Свищев похвалил российских биатлонистов после бронзы в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине
Роман Шишов
Корреспондент

Президент Федерации керлинга России, депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал бронзовую медаль, завоеванную российскими биатлонистами в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Свищев подчеркнул, что российский биатлон выходит из кризиса, в котором пребывал несколько лет.

«У меня, если честно, были переживания. Я был уверен, что золотая медаль у наших ребят в кармане, но последняя стрельба все резко изменила, — цитирует Свищева Газета.Ru. — Было потеряно преимущество, и в концовке, наверное, уже не хватило сил. Многие не верили, что у нас может быть медаль в смешанной эстафете, но текущий сезон показывает, что им по силам хорошие результаты. То, что сейчас наши биатлонисты выходят из глубокого кризиса, факт. Несколько лет подряд особых результатов-то и не было. А в этом году новое руководство СБР подтянуло команду, не ошиблось с тренерским штабом — молодцы. И я поздравляю всю биатлонную семью, то, что они сделали, можно назвать вторым рождением российского биатлона.

Не будем перехваливать ребят, прошла только первая гонка. Но сезон-то достаточно успешно проходит. И речь не только об Олимпийских играх, а о том, что наш биатлон движется в правильном направлении. Конечно, могла быть золотая медаль, серебряная — чуть-чуть не дожали. Но все равно молодцы, мы счастливы. Это хороший пример для всей нашей олимпийской семьи, две медали в первый же день — результат неплохой. Надеюсь, что остальные российские олимпийцы подхватят это начинание и будут показывать результаты, которые порадуют всех нас".

За сборную России в эстафете выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Чемпионом стала сборная Норвегии. Серебро у Франции. На последнем этапе сборная России лидировала, но на самом финише Латыпов упустил золото.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/beijing-2022/news/2022/02/05/17245183.shtml
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