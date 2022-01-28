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Сегодня, 12:05

Старший тренер сборной Украины по биатлону сдал второй положительный тест на коронавирус

Роман Шишов
Корреспондент

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сдал второй положительный тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию, информирует biathlon.com.ua.

Вчера, 27 января, он вместе с командой прилетел в Пекин для участия в Олимпиаде.

Санитра также сдал положительный ПЦР-тест в аэропорту, а второй — уже в Олимпийской деревне.

Это первый случай выявления коронавируса в составе олимпийской сборной Украины. Все остальные тесты показали отрицательный результат.

Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

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Тренер сборной Украины по биатлону сдал положительный и отрицательный тест на коронавирус в Пекине
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