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Сегодня, 14:55

Стали известны стартовые номера биатлонистов сборной России на спринт в Пекине-2022

Цветков в спринте выступит под 9-м номером, Логинов — 10-й, Латыпов— 12-й, Серохвостов — 48-й
Анна Горшкова
Корреспондент

Союз биатлонистов России (СБР) назвал стартовые номера мужской сборной России на спринтерскую гонку на Олимпиаде-2022.

Максим Цветков будет стартовать девятым, Александр Логинов — 10-й, Эдуард Латыпов выступит под 12-м номером, а Даниил Серохвостов — под 48-м.

Всего в гонке примут участие 94 биатлониста.

Спринт пройдет в субботу, 12 февраля, начало — в 12:00 по московскому времени.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://results.beijing2022.cn/beijing-2022/olympic-games/en/results/biathlon/results-men-s-10km-sprint-fnl-000100-.htm
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Максим Цветков
Эдуард Латыпов
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