Стали известны стартовые номера биатлонистов сборной России на спринт в Пекине-2022

Цветков в спринте выступит под 9-м номером, Логинов — 10-й, Латыпов— 12-й, Серохвостов — 48-й

Союз биатлонистов России (СБР) назвал стартовые номера мужской сборной России на спринтерскую гонку на Олимпиаде-2022.

Максим Цветков будет стартовать девятым, Александр Логинов — 10-й, Эдуард Латыпов выступит под 12-м номером, а Даниил Серохвостов — под 48-м.

Всего в гонке примут участие 94 биатлониста.

Спринт пройдет в субботу, 12 февраля, начало — в 12:00 по московскому времени.