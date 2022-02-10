Стали известны стартовые номера биатлонисток сборной России на спринт в Пекине-2022

Резцова в спринте выступит под 7-м номером, Нигматуллина — 36-я, Казакевич — 43-я, Миронова — 67-я

Союз биатлонистов России (СБР) назвал стартовые номера женской сборной России на спринтерскую гонку на Олимпиаде-2022.

Кристина Резцова будет стартовать седьмой, Ульяна Нигматуллина — 36-й, Ирина Казакевич выступит под 43-м номером, а Светлана Мировнова под 67-м.

Спринт пройдет в пятницу, 11 февраля, начало — в 12:00 по московскому времени.