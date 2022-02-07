Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку Олимпиады
Сборная России по биатлону объявила состав на мужскую индивидуальную гонку Олимпиады в Пекине
Сборная России по биатлону назвала состав на мужскую индивидуальную гонку в олимпийском Пекине-2022, информирует пресс-служба СБР.
На старт выйдут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков.
Даниил Серохвостов не выступит в этой гонке. Она пройдет 8 февраля и начнется ы 11.30 мск.
Напомним, в субботу, 5 февраля, Россия заняла третье место в смешанной эстафете. Первой стала Норвегия, второй — Франция.
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