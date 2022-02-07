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Сегодня, 10:02

Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку Олимпиады

Сборная России по биатлону объявила состав на мужскую индивидуальную гонку Олимпиады в Пекине

Сборная России по биатлону назвала состав на мужскую индивидуальную гонку в олимпийском Пекине-2022, информирует пресс-служба СБР.

На старт выйдут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков.

Даниил Серохвостов не выступит в этой гонке. Она пройдет 8 февраля и начнется ы 11.30 мск.

Напомним, в субботу, 5 февраля, Россия заняла третье место в смешанной эстафете. Первой стала Норвегия, второй — Франция.

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