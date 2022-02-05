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Сегодня, 13:45

Стал известен состав мужской сборной России на индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине

Логинов, Латыпов, Халили и Цветков выступят за сборную России в мужской индивидуальной гонке на Олимпиаде
Владимир Иванов
Обозреватель

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский объявил состав команды на мужскую индивидуальную гонку.

«В индивидуальной гонке выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков», — сообщил Каминский.

Мужская индивидуальная гонка на Олимпиаде в Пекине состоится 8 февраля.

Сегодня, 5 февраля сборная России по биатлону завоевала первую для себя медаль на Играх в Китае. Российская команда заняла третье место в смешанной эстафете.

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Карим Халили
Максим Цветков
Эдуард Латыпов
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