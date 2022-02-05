Стал известен состав мужской сборной России на индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине

Логинов, Латыпов, Халили и Цветков выступят за сборную России в мужской индивидуальной гонке на Олимпиаде

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский объявил состав команды на мужскую индивидуальную гонку.

«В индивидуальной гонке выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков», — сообщил Каминский.

Мужская индивидуальная гонка на Олимпиаде в Пекине состоится 8 февраля.

Сегодня, 5 февраля сборная России по биатлону завоевала первую для себя медаль на Играх в Китае. Российская команда заняла третье место в смешанной эстафете.