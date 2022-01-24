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Сегодня, 15:24

Словенский биатлонист пропустит Олимпиаду в Пекине из-за отказа вакцинироваться

Словенский биатлонист Бауэр опубликовал заявление по поводу своего участия в Олимпиаде в Пекине
Виктория Кравченко

Словенский биатлонист Клемен Бауэр в своем Instagram опубликовал заявление по поводу своего участия в зимних Играх в Пекине (Китай).

Спортсмен заявил, что не будет делать вакцину от коронавируса ради участия в турнире.

«Это решение стало для меня одним из самых сложных. Я всегда внимательно слежу за тем, что происходит с моим телом во время тренировок, соревнований и других стрессовых нагрузок. Очень доверяю своей собственной иммунной системе и верю в естественную сопротивляемость. Я не готов к вмешательству в свой организм без особой нужды», — написал Бауэр.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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