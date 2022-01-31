Шашилов рассказал, что Васнецова переносит коронавирус бессимптомно

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как Валерия Васнецова переносит коронавирус.

«Мы надеялись, что второй тест у нее окажется отрицательным. С двумя положительными она была вынуждена переехать на изоляцию в специальный отель, где проведет минимум пять дней, сегодня — первый. Коронавирус она переносит бессимптомно», — приводит слова Шашилова ТАСС.

30 января стало известно, что СБР и ОКР подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе сборной.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые медали будут разыграны 5 февраля — в смешанной эстафете.