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Сегодня, 13:13

Шашилов рассказал, что Васнецова переносит коронавирус бессимптомно

Екатерина Савостина
Корреспондент

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как Валерия Васнецова переносит коронавирус.

«Мы надеялись, что второй тест у нее окажется отрицательным. С двумя положительными она была вынуждена переехать на изоляцию в специальный отель, где проведет минимум пять дней, сегодня — первый. Коронавирус она переносит бессимптомно», — приводит слова Шашилова ТАСС.

30 января стало известно, что СБР и ОКР подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе сборной.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые медали будут разыграны 5 февраля — в смешанной эстафете.

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Источник: https://tass.ru/sport/13571103
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Валерия Васнецова
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