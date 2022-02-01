Серохвостов выложил фото с тренировки на трассе Олимпиады

Российский биатлонист Даниил Серохвостов выложил фотографию с тренировки на олимпийской трассе в Пекине.

«А сегодня тепло», — написал Серохвостов в сторис Instagram. Ранее он писал, что на трассе было очень ветрено и холодно.

Сторис Даниила Серохвостова. Фото Instagram

В тренировке также приняли участие Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Первые медали в биатлоне будут разыграны на следующий день в смешанной эстафете.