Серохвостов выложил фото с тренировки на трассе Олимпиады
Российский биатлонист Даниил Серохвостов выложил фотографию с тренировки на олимпийской трассе в Пекине.
«А сегодня тепло», — написал Серохвостов в сторис Instagram. Ранее он писал, что на трассе было очень ветрено и холодно.
Сторис Даниила Серохвостова.
Фото Instagram
В тренировке также приняли участие Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Первые медали в биатлоне будут разыграны на следующий день в смешанной эстафете.
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