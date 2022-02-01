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Сегодня, 13:10

Серохвостов выложил фото с тренировки на трассе Олимпиады

Екатерина Савостина
Корреспондент
Сторис Даниила Серохвостова.
Фото Instagram

Российский биатлонист Даниил Серохвостов выложил фотографию с тренировки на олимпийской трассе в Пекине.

«А сегодня тепло», — написал Серохвостов в сторис Instagram. Ранее он писал, что на трассе было очень ветрено и холодно.

Сторис Даниила Серохвостова. Фото Instagram
Сторис Даниила Серохвостова.
Фото Instagram

В тренировке также приняли участие Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Первые медали в биатлоне будут разыграны на следующий день в смешанной эстафете.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по биатлону
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