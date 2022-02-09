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Сегодня, 13:21

СБР объявил состав мужской сборной России по биатлону на спринт на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Логинов.
Фото Reuters

Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав мужской команды на спринтерские гонки на Олимпиаде в Пекине.

В составе мужской команды выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Мужская гонка пройдет 12 февраля, начало — в 12.00 (мск).

Ранее сообщалось, что у женщин в спринте выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич, а Евгения Буртасова пропустит гонку. Спринт у женщин пройдет 11 февраля, начало — в 12.00 (мск).

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Источник: https://t.me/russianbiathlon/1324
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
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