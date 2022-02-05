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Сегодня, 13:27

Сборная России завоевала первую олимпийскую медаль в биатлоне с 2014 года

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

В составе российской команды выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Бронзовая медаль в смешанной эстафете стала для России первой олимпийской наградой с Олимпиады-2014 в Сочи. Предыдущую медаль на Играх для России завоевал Евгений Гараничев, который стал бронзовым призером в индивидуальной гонке.

Победителем смешанной эстафеты стала сборная Норвегии, второе место — у Франции.

Бронзовая медаль в биатлонной смешанной эстафете стала для России второй на Играх в Олимпиаде. До этого лыжница Наталья Непряева стала серебряным призером в скиатлоне.

Олимпиада-2022: Эдуард Латыпов. Олимпиада 2022: Непряева завоевала первую медаль России в Пекине и бронза в смешанной эстафете по биатлону. Онлайн-трансляция

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
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