Сборная России по биатлону узнала свой номер на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Сборная России узнала номер, под которым будет выступать в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Россияне выступят под пятым номером. В составе команды на гонку заявлены Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Под первым номером в гонку уйдет сборная Норвегии, под вторым — Белоруссии, третий номер у Франции, четвертый — у Швеции.

Смешанная эстафета состоится завтра, 5 февраля, начало — в 12.00 (мск).