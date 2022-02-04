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Сегодня, 13:58

Сборная России по биатлону узнала свой номер на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная России узнала номер, под которым будет выступать в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Россияне выступят под пятым номером. В составе команды на гонку заявлены Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Под первым номером в гонку уйдет сборная Норвегии, под вторым — Белоруссии, третий номер у Франции, четвертый — у Швеции.

Смешанная эстафета состоится завтра, 5 февраля, начало — в 12.00 (мск).

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