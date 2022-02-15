Сборная России по биатлону лидирует в мужской эстафете на Олимпиаде после первого этапа

Сборная России по биатлону лидирует в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине после первого этапа.

На первом этапе за российскую команду выступил Карим Халили, который воспользовался одним дополнительным патроном на двух огневых рубежах. Второе место занимает Белоруссия, которая уступает России 0,9 секунды, на третьей строчке — Франция, отстающая от россиян на 7,8 секунды.

Отметим, что норвежец Штурла Легрейд был вынужден пробежать штрафной круг после стрельбы из положения стоя. Сборная Норвегии занимает седьмое место, проигрывая России 40,3 секунды после первого этапа.

На втором этапе эстафеты сборную России представит Александр Логинов. Также в гонке выступят Максим Цветков и Эдуард Латыпов.