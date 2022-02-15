Сборная Норвегии выиграла биатлонную эстафету на Олимпиаде. Россия упустила преимущество в минуту перед последней стрельбой

Россия стала третьей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине.

В составе норвежцев выступили Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Ветле Кристиансен.

Второе место заняла сборная Франции, на третьей строчке — Россия. Отметим, что российская команда лидировала перед последней стрельбой с отрывом в 59,3 секунды, но Эдуард Латыпов допустил 5 промахов на заключительном рубеже и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третью строчку. Помимо Латыпова, сборную России представляли Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков.

Сборная Норвегии завоевала 10-е золото на Олимпиаде в Пекине. У России — 9-я бронза на Играх.