Самуэльссон считает, что скандинавы справятся со стрельбой на Олимпиаде-2022 лучше европейцев

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал об особенностях стрельбы на олимпийской трассе в Китае.

«Когда мы летели сюда, мы уже знали, что будет очень ветрено. И во время тренировок ветер был очень сильный. Но зато ветер хотя бы явно боковой, а значит, по ветровым флажкам будет немного проще рассчитать, куда идет корректировка. Мне кажется, с этим можно справиться, если подумать головой.

Будет трудно, поэтому, наверное, будем промахиваться больше обычного. И из-за ветра, и потому, что на высоте всегда чуть хуже стрелять. По сравнению с европейскими спортсменами мы, скандинавы, конечно, справимся с этим лучше. К такому ветру привыкли ещё в Эстерсунде", — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

В пятницу, 5 февраля, стартуют соревнования по биатлону на Олимпиаде-2022. Первой гонкой на турнирне будет смешанная эстафета.