Ройселанн победила в спринте и выиграла второе золото Олимпиады в Пекине, Резцова заняла шестое место

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн стала победительницей спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине.

Второе место заняла шведская биатлонистка Эльвира Эберг. Замкнула тройку итальянка Доротея Вирер.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая шестое место. Ульяна Нигматуллина — на 13-й строчке. Ирина Казакевич — 20-я.

Напомним, что 31-летняя Ройселанн выиграла уже три медали на Играх в Пекине (ранее — золото в смешанной эстафете и бронзу в индивидульной гонке).

Биатлон

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 20.44,3 (0)

2. Эльвира Эберг (Швеция) — +30,9 (0)

3. Доротея Вирер (Италия) — +37,2 (0)

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +47,3 (0)

5. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — +01.00,2 (0)

6. Кристина Резцова (Россия) — +01.05,0 (2)

7. Анна Магнуссон (Швеция) — +01.05,9 (0)

8. Юлия Джима (Украина) — +01.07,5 (1)

9. Анаис Бескон (Франция) — +01.08,8 (1)

10. Алина Стремоус (Молдавия) — +01.15,2 (0)...

13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +01.27,5 (2)

20. Ирина Казакевич (Россия) — +01.39,4 (1)