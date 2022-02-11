Ройселанн победила в спринте и выиграла второе золото Олимпиады в Пекине, Резцова заняла шестое место
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн стала победительницей спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине.
Второе место заняла шведская биатлонистка Эльвира Эберг. Замкнула тройку итальянка Доротея Вирер.
Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая шестое место. Ульяна Нигматуллина — на 13-й строчке. Ирина Казакевич — 20-я.
Напомним, что 31-летняя Ройселанн выиграла уже три медали на Играх в Пекине (ранее — золото в смешанной эстафете и бронзу в индивидульной гонке).
Биатлон
Чжанцзякоу (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 20.44,3 (0)
2. Эльвира Эберг (Швеция) — +30,9 (0)
3. Доротея Вирер (Италия) — +37,2 (0)
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +47,3 (0)
5. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — +01.00,2 (0)
6. Кристина Резцова (Россия) — +01.05,0 (2)
7. Анна Магнуссон (Швеция) — +01.05,9 (0)
8. Юлия Джима (Украина) — +01.07,5 (1)
9. Анаис Бескон (Франция) — +01.08,8 (1)
10. Алина Стремоус (Молдавия) — +01.15,2 (0)...
13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +01.27,5 (2)
20. Ирина Казакевич (Россия) — +01.39,4 (1)