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Сегодня, 20:59

Ростовцев: «Состав сборной России на мужскую эстафету вполне логичный»

Иван Шитик
Корреспондент

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев дал прогноз на мужскую эстафету на зимних Олимпийских играх в Пекине, которая состоится 15 февраля.

«Состав сборной России на мужскую эстафету вполне логичный, тренерам виднее. Полагаю, они изучили общее состояние спортсменов, результаты на тренировках. Сюрпризов тут нет.

В таком составе мы однозначно претендуем на медали, можем и за победу побороться. Хочу пожелать ребятам отличной стрельбы. Нет ничего страшного в промахах Логинова и Цветкова в гонке преследования я не вижу. Завтра же будет новая гонка — и новый шанс", — сказал Ростовцев «Чемпионату».

Олимпиада 2022: Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. Олимпиада 2022: серебро Синициной и Кацалапова в танцах, допуск Валиевой и отмена награждения фигуристов в команднике. Онлайн-трансляция 14 февраля

Источник: https://www.championat.com/
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Павел Ростовцев
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