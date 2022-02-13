Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине
Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.
Первым стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бе.
Для сборной России это вторая медаль в биатлоне на этой Олимпиаде. Ранее команда завоевала бронзу в смешанной эстафете.
Всего в копилке сборной России 15 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых) и седьмое место в общем зачете.
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