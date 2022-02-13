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Сегодня, 14:25

Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент
Эдуард Безуглов.
Фото Reuters

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

Первым стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бе.

Для сборной России это вторая медаль в биатлоне на этой Олимпиаде. Ранее команда завоевала бронзу в смешанной эстафете.

Всего в копилке сборной России 15 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых) и седьмое место в общем зачете.

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