Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

Первым стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бе.

Для сборной России это вторая медаль в биатлоне на этой Олимпиаде. Ранее команда завоевала бронзу в смешанной эстафете.

Всего в копилке сборной России 15 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых) и седьмое место в общем зачете.