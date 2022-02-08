Российский биатлонист Цветков без промахов прошел два первых рубежа в индивидуальной гонке на Олимпиаде

Российский биатлонист Максим Цветков без промахов прошел два первых огневых рубежа в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Россиянин чисто отработал первые огневые рубежи из положения лежа и из положения стоя. Ему предстоит провести еще по одному рубежу лежа и стоя.

После двух огневых рубежей Цветков занимает первое место.

Помимо Цветкова в индивидуальной гонке Россию представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили.