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Сегодня, 11:54

Российский биатлонист Цветков без промахов прошел два первых рубежа в индивидуальной гонке на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский биатлонист Максим Цветков без промахов прошел два первых огневых рубежа в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Россиянин чисто отработал первые огневые рубежи из положения лежа и из положения стоя. Ему предстоит провести еще по одному рубежу лежа и стоя.

После двух огневых рубежей Цветков занимает первое место.

Помимо Цветкова в индивидуальной гонке Россию представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Олимпиада-2022. Эдуард Латыпов и&nbsp;Александр Логинов. Олимпиада 2022: Уайлд взял бронзу, Большунов пропускает спринт и индивидуальная гонка биатлонистов. Онлайн-трансляция 8 февраля

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Максим Цветков
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