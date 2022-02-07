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Сегодня, 13:49

«Это жопа». Миронова прокомментировала итоги индивидуальной гонки

Биатлонистка Миронова процитировала норвежца Клебо после индивидуальной гонки на Олимпиаде
Владимир Иванов
Обозреватель
Светлана Миронова.
Фото Reuters

Российская биатлонистка Светлана Миронова с тремя промахами заняла 23-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022. При этом по скорости она только 39-я.

— Как сказал Йоханнес Клебо: это жопа, — усмехнулась в микст-зоне Миронова.

— 39-я скорость у вас.

— А сколько отставание?

— 2,5 минуты.

— Да ладно? От кого? Да, точно, не зря процитировала Клебо. Такова моя готовность на сегодняшний день и этот сезон. Что есть, то есть. Мне нравится фраза «вдруг откуда не возьмись». Но вот не взялось.

— После Антхольца лучше стало?

— Я хотя бы соревноваться могу. Это уже плюс. После эстафеты в Рупольдинге все было настолько ужасно, что даже на старт не могла выйти. Было состояние полного отсутствия сил. После часа тренировки уставала как после трехчасовой.

— Что делать сейчас?

— Буду выжимать максимум из того, что есть.

— Олимпиада по атмосфере оправдывает ожидания?

— Для меня это в любом случае праздник. Первая Олимпиада! Счастлива быть здесь. Тут реально особая атмосфера. Очень круто. Каждому спортсмену желаю пережить эти эмоции. А ограничения... Не сказала, что это сильно чувствуется. Ну, надо маску всегда носить. Так мы два года это делаем.

Олимпиада
Йоханнес Клебо
Светлана Миронова
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