Российская биатлонистка Буртасова пропустит спринт на Олимпиаде в Пекине
Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что Евгения Буртасова не попала в состав национальной команды на спринт на Олимпиаде в Пекине.
«Буртасова не побежит спринт», — приводит ТАСС слова Шашилова.
В спринтерской гонке примут участие Светлана Миронова, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. Буртасова заменила в сборной России Валерию Васнецову, которая пропускает Олимпиаду из-за коронавируса.
Спринтерская гонка у женщин на Олимпиаде в Пекине состоится 11 февраля, начало — в 12.00 (мск).
Источник: https://tass.ru/sport/13655653
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