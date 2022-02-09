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Сегодня, 11:57

Российская биатлонистка Буртасова пропустит спринт на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что Евгения Буртасова не попала в состав национальной команды на спринт на Олимпиаде в Пекине.

«Буртасова не побежит спринт», — приводит ТАСС слова Шашилова.

В спринтерской гонке примут участие Светлана Миронова, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. Буртасова заменила в сборной России Валерию Васнецову, которая пропускает Олимпиаду из-за коронавируса.

Спринтерская гонка у женщин на Олимпиаде в Пекине состоится 11 февраля, начало — в 12.00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/13655653
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Евгения Буртасова (Павлова)
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