Резцова заявила, что на Олимпиаде в Пекине ей пока не хватает удачи

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова подвела итоги женской спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине.

«Конечно, осадок есть... Я не знаю, почему на лежке и на стойке так получилось. Обидно и досадно! Один круг лишний этот... Все где-то рядышком, удача пока не нашей стороне. Но ничего! Будем дальше болеть за наших», — сказала Резцова «СЭ».

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая шестое место. Ульяна Нигматуллина — на 13-й строчке. Ирина Казакевич — 20-я.