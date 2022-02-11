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Сегодня, 13:11

«Обидно и досадно! Удача пока не на нашей стороне». Резцова — о спринтерской гонке на Олимпиаде

Резцова заявила, что на Олимпиаде в Пекине ей пока не хватает удачи
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Кристина Резцова.
Фото Reuters

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова подвела итоги женской спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине.

«Конечно, осадок есть... Я не знаю, почему на лежке и на стойке так получилось. Обидно и досадно! Один круг лишний этот... Все где-то рядышком, удача пока не нашей стороне. Но ничего! Будем дальше болеть за наших», — сказала Резцова «СЭ».

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая шестое место. Ульяна Нигматуллина — на 13-й строчке. Ирина Казакевич — 20-я.

Кристина Резцова
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