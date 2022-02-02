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Сегодня, 11:36

Президент СБР Майгуров считает, что российские биатлонисты способны справиться с эмоциями на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров считает, что российские биатлонисты способны справиться с эмоциями на Олимпиаде в Пекине.

«Для многих это первая Олимпиада, психологический настрой нужен правильный. Когда будут следующие Игры, будет проще. Сейчас, я думаю, ребята и девчонки способны справиться со своими эмоциями. Олимпийская трасса в Чжанцзякоу нормальная, рабочая, есть буквально пара участков, когда навстречу дует сильный ветер. Трасса — бетон, она будет оставаться жесткой от первой группы до последней», — приводит ТАСС слова Майгурова.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

В рамках соревнований в Китае будет разыграно 11 комплектов медалей в биатлоне, гонки будут проходить с 5 по 19 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Виктор Майгуров
СБР
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