Майгуров о бронзе сборной России в смешанной эстафете: «Давно не видел такой интриги, рад за ребят»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал итоги смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Давно не видел такой интриги в гонке: сильный ветер, непростые условия, выбирались из числа отстающих, лидировали... Пережили многое, и я счастлив. Волнение было очень сильное. Даже будучи спортсменом так не волновался. Рад за ребят, за команду. Будем бороться дальше», — приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) слова Майгурова.

По итогам смешанной эстафеты сборная России, в составе которой выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, заняла третье место. Россияне проиграли 1,5 секунды команде Норвегии, которая завоевала золото. Второй стала Франция.

Бронза в смешанной биатлонной эстафете стала для России второй наградой на Олимпиаде в Пекине. До этого лыжница Наталья Непряева стала серебряным призером в скиатлоне.