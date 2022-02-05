Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 13:39

Майгуров о бронзе сборной России в смешанной эстафете: «Давно не видел такой интриги, рад за ребят»

Президент СБР Майгуров прокомментировал бронзу сборной России в смешанной эстафете на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал итоги смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Давно не видел такой интриги в гонке: сильный ветер, непростые условия, выбирались из числа отстающих, лидировали... Пережили многое, и я счастлив. Волнение было очень сильное. Даже будучи спортсменом так не волновался. Рад за ребят, за команду. Будем бороться дальше», — приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) слова Майгурова.

По итогам смешанной эстафеты сборная России, в составе которой выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, заняла третье место. Россияне проиграли 1,5 секунды команде Норвегии, которая завоевала золото. Второй стала Франция.

Бронза в смешанной биатлонной эстафете стала для России второй наградой на Олимпиаде в Пекине. До этого лыжница Наталья Непряева стала серебряным призером в скиатлоне.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://t.me/olympic_russia/6292
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Виктор Майгуров
2
0
Читайте также
Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро
За год до Олимпиады Непряева сломала руку, а в Пекине «вынесла» соперницу на финише: как Наталья шла к своей серебряной олимпийской медали
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Нигматуллина назвала победой третье место в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине
Конькобежка Лаленкова заявила, что довольна десятым местом на дистанции 3 000 метров на Олимпиаде
Черезов — о развязке эстафеты: «Латыпов попал в бурлящий вулкан, из такого замеса было сложно выехать победителем»
Ольга Зайцева назвала Латыпова хорошим пацаном после бронзы в смешанной эстафете
Российские фристайлисты Новицкий и Андреев вышли в финал Олимпиады в могуле
Воронина: «Забег на 3 000 м помог психологически размяться перед пятеркой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Васильев одним словом описал результат в смешанной эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине

Стал известен состав мужской сборной России на индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости