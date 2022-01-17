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Сегодня, 13:57

Поздняков: «Уверен, что в нашей делегации в Пекине будут лучшие биатлонисты из России»

Поздняков высказался о биатлонистах, вошедших в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине
Сергей Федоров
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался о составе сборной России по биатлону, который был ранее объявлен.

«Мне кажется, состав биатлонных сборных справедливый с точки зрения спортивных результатов. Эти спортсмены хорошо выглядели на минувшем этапе Кубка мира, и в целом по сезону вопросов не вызывает ни одна кандидатура. Уверен, что в нашей делегации в Пекине будут лучшие биатлонисты из России.

Замены возможны только по медицинским показателям. Надеемся, нам это не понадобится. Мне кажется, у нас впервые в истории запасные есть даже у аппарата ОКР. Если сотрудник заболеет, нужна будет замена. Это реалии современного мира», — сказал Поздняков.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. Сборная России вновь будет выступать без гимна и флага из-за санкций ВАДА.

Состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине смотреть здесь

 

 
 
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Станислав Поздняков
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