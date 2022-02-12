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Сегодня, 14:16

Польховский считает, что Цветков завоюет медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский считает, что Максим Цветков сможет завоевать медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Максим — тот спортсмен, который может себя подготовить к важному старту, я его знаю. Что касается невезения по четвертым местам, то это закончится завтра. Я уверен, что завтра в преследовании он будет на пьедестале. Не беру эстафеты, но в личных гонках он способен бороться за пьедестал, в преследовании уже завтра завоюет медаль, возможно, даже золотую», — цитирует ТАСС Польховского.

Сегодня, 12 февраля Цветков занял четвертое место в спринте. Россиянин провел гонку без промахов и проиграл показавшему третий результат Тарьею Бе из Норвегии 1,7 секунды. Отставание от выигравшего гонку Йоханнеса Бе составило 40,6 секунды, а от серебряного призера Кентена Фийона-Майе из Франции — 15,1 секунды.

Гонка преследования у мужчин на Олимпиаде в Пекине завтра 13 февраля, начало — в 13.45 (мск).

Олимпиада-2022: Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. Олимпиада 2022: лыжницы взяли золото в эстафете! Цветков опять обидно без медали и старт танцоров. Онлайн-трансляция 12 февраля

Источник: https://tass.ru/sport/13689609
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Валерий Польховский
Максим Цветков
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