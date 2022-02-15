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Сегодня, 11:07

Партнеры по сборной поддержали биатлониста Латыпова после финиша эстафеты на Олимпиаде

Владимир Иванов
Обозреватель
Эдуард Латыпов на финише.
Фото AFP

Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков поддержали Эдуарда Латыпова после финиша эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Сразу после того, как Латыпов пересек финишную линию, партнеры по команде подбежали к биатлонисту и стали подбадривать его, а также помогли отстегнуть лыжи.

Перед последней стрельбой в эстафете Латыпов лидировал с отрывом в 59,3 секунды. На огневом рубеже россиянин промахнулся 5 раз (один из промахов — дополнительным патроном) и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третье место.

Сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова стала бронзовым призером в эстафете. Команда проиграла 45,3 секунды сборной Норвегии, которая выиграла гонку.

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Карим Халили
Максим Цветков
Эдуард Латыпов
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