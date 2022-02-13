Биатлонистки Резцова и Нигматуллина выступят в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Стали известны имена российских биатлонисток, которые выступят в масс-старте на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Как сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU), сборную Россию в масс-старте представят Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.

Резцова выступит под 14-м номером, а Нигматуллина — под 28-м. Гонка состоится 19 февраля и начнется в 12.00 по московскому времени.

Напомним, что в масс-старт автоматически попадают 15 лучших биатлонистов общего зачета Кубка мира и призеры личных гонок на Олимпийских играх. Остальные биатлонисты отбираются по очкам, набранным в гонках на текущей Олимпиаде.