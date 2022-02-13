Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 14:10

Резцова и Нигматуллина выступят в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Биатлонистки Резцова и Нигматуллина выступят в масс-старте на Олимпиаде в Пекине
Карен Саркисян
Корреспондент

Стали известны имена российских биатлонисток, которые выступят в масс-старте на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Как сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU), сборную Россию в масс-старте представят Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.

Резцова выступит под 14-м номером, а Нигматуллина — под 28-м. Гонка состоится 19 февраля и начнется в 12.00 по московскому времени.

Напомним, что в масс-старт автоматически попадают 15 лучших биатлонистов общего зачета Кубка мира и призеры личных гонок на Олимпийских играх. Остальные биатлонисты отбираются по очкам, набранным в гонках на текущей Олимпиаде.

Источник: https://biathlonresults.com/
Биатлон
Сборная России по биатлону
Кристина Резцова
1
0
Читайте также
Половина Олимпиады прошла. Что с медальным планом России?
Давайте радоваться за Устюгова! Он проиграл главный свой старт восьмилетия, чтобы выиграть гонку всей жизни в Пекине-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Похоже, Норвегия так ничему и не научилась». Как скандинавы отреагировали на победу наших лыжников в эстафете
Расписание соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине: мужчины
«Подарок за хождение по мукам». Драчев — о бронзе Латыпова в гонке преследования
Все медали 13 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: российские лыжники завоевали золото в эстафете
Ивлиев вышел в финал Олимпиады в Пекине, Ситникову не хватило 0,001 секунды
Большунов догнал Вяльбе по медалям. Александр обходит великих, но Клебо не отстает
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Резцова могла сегодня бороться за серебро, но допустила грубейшую ошибку». Драчев — об итогах пасьюта на ОИ

Латыпов с нулем промахов идет вторым в гонке преследования Олимпиады в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости