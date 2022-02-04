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Сегодня, 11:09

«Лучше потерпеть, чтобы быстрее покинуть это место». Журова — о плохом питании на карантине в Пекине

Журова отреагировала на условия питания в карантинном отеле Валерии Васнецовой
Мария Куцубеева
Корреспондент

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на условия питания в карантинном отеле, где находится российская биатлонистка Валерия Васнецова.
«На каждой Олимпиаде я слышу от спортсменов, что у них очень скудный рацион питания, состоящий из 250 блюд. Тут надо понимать, к чему человек привык. У меня никогда не бывает такого, чтобы меня не устраивало питание. Даже в больнице. Другой человек же не может есть, что дают. Ему кажется, что его морят голодом в таких ситуациях. Не совсем могу поверить, что Китайцы не могут обеспечить питанием. Может, оно не такое разнообразное, которое бы нам хотелось. Обычно на Олимпиадах разнообразное питание, но спортсмены едят только макароны с рисом, а потом говорят, что питание было ужасным. Я не то, что не верю Васнецовой. Просто все зависит от человека и его предпочтений», — сказала Журова «СЭ».
Также Журова считает, что Васнецовой стоит потерпеть эти условия, чтобы быстрее покинуть карантинный отель.
«Конечно, из-за коронавируса очень сложно что-то передать. Тут вопрос общей безопасности. Китайцы несут большую ответственность и точно не разрешат ничего передавать. Это и в интересах спортсмена быстрее оттуда выйти. Лучше сейчас чуть-чуть потерпеть, чтобы быстрее покинуть это место. Было бы хорошо, если была возможность еще и выступить на Олимпиаде», — добавила Журова «СЭ».
Ранее Васнецова пожаловалась на условия питания в карантинном отеле и рассказала, что сильно похудела за время нахождения в гостинице.
30 января Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус. После этого стало известно, что спортсменку на Олимпиаде в Пекине заменит Евгения Буртасова.

Валерия Васнецова
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