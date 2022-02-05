Смешанная эстафета на олимпийском турнире по биатлону: все заявки и расклад по этапам

В субботу, 5 февраля, в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится смешанная эстафета по биатлону. Старт в 12:00 по московскому времени.

Смешанная эстафете — контактные командные соревнования, которые проводятся по тем же правилам, что и классическая эстафета, с той разницей, что на первых двух этапах за каждую сборную бегут женщины, а на заключительных двух этапах — мужчины. Каждый биатлонист преодолевает по три круга. На каждом этапе — два огневых рубежа («лежка» — «стойка»). В случае промахов можно использовать до трех дополнительных патронов (каждый из них перезаряжается вручную, а не обоймой). Если после восьми выстрелов на рубеже остаются незакрытые мишени, то за каждую из них спортсмен должен пробежать штрафной круг длиной 150 м.

1. Норвегия (Марте Олсбю Ройселанн, Тириль Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Тиннес Бе)

2. Белоруссия (Динара Алимбекова, Ханна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский)

3. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жулья Симон, Эмильен Жаклен, Кантен Фийон-Майе)

4. Швеция (Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)

5. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов)

6. Германия (Ванесса Фойгт, Дениз Херрманн, Бенедикт Доль, Филипп Наврат)

7. Италия (Лиза Витоцци, Доротея Вирер, Томас Бормолини, Лука Хофер)

8. Финляндия (Суви Минккинен, Мари Эдер, Теро Сеппала, Олли Хииденсало)

9. Чехия (Джессика Йислова, Маркета Давидова, Микулас Карлик, Михал Крчмар)

10. Украина (Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный)

11. Австрия (Юлия Швайгер, Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер, Феликс Лайтнер)

12. Китай (Мэн Фаньци, Чу Юаньмэн, Янь Синюань, Чэн Фанмин)

13. Эстония (Регина Оя, Туули Томингас, Рене Захна, Кристо Сиимер)

14. Швейцария (Эми Басерга, Лена Хекки, Бенджамин Вегер, Себастьян Штальдер)

15. Словакия (Ивона Фиалкова, Паулина Фиалкова, Михал Шима, Томас Скленарик)

16. Словения (Полона Клеменчич, Зива Клеменчич, Яков Фак, Миха Довжан)

17. Болгария (Милена Тодорова, Мария Здравкова, Владимир Илиев, Димитар Герджиков)

18. Канада (Сара Бодри, Эмма Лундер, Кристиан Гоу, Скотт Гоу)

19. США (Сюзан Данкли, Клэр Иган, Шон Доэрти, Пол Шоммер)

20. Япония (Фуюко Татидзаки, Сари Маеда, Цукаса Конобоки, Косуке Озаки)