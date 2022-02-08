Мужская индивидуальная гонка Олимпиады-2022: время начала и где смотреть прямую трансляцию

Прямая трансляция мужской индивидуальной гонки по биатлону на Олимпиаде в Пекине

8 февраля в Пекине (Китай) на зимних Олимпийских играх-2022 пройдет мужская индивидуальная гонка (20 км). Она начнется в 11.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки. Ее видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Россия 1» и сайте smotrim.ru. Она начнется в 11.25.

В составе сборной России в гонке выступят Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине началась 4 февраля и завершится 20 февраля.