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Сегодня, 09:25

Мужская индивидуальная гонка Олимпиады-2022: время начала и где смотреть прямую трансляцию

Прямая трансляция мужской индивидуальной гонки по биатлону на Олимпиаде в Пекине
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Александр Логинов.
Фото Reuters

8 февраля в Пекине (Китай) на зимних Олимпийских играх-2022 пройдет мужская индивидуальная гонка (20 км). Она начнется в 11.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки. Ее видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Россия 1» и сайте smotrim.ru. Она начнется в 11.25.

В составе сборной России в гонке выступят Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине началась 4 февраля и завершится 20 февраля.

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Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Карим Халили
Максим Цветков
Эдуард Латыпов
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