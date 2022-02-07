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Сегодня, 08:00

Олимпиада-2022, биатлон, женская индивидуальная гонка: где смотреть и во сколько начало

Состав сборной России по биатлону на женскую индивидуальную гонку Олимпиады-2022
Сергей Ревенко
Корреспондент
Светлана Миронова.
Фото Global Look Press

В понедельник, 7 февраля, в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится женская индивидуальная гонка по биатлону. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Евгения Буртасова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова.

Календарь биатлонных гонок на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия-1».

Биатлон на&nbsp;Олимпийских играх в&nbsp;Пекине. Женская индивидуальная гонка в Пекине: онлайн-трансляция

Олимпиада
Сборная России по биатлону
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Нигматуллина первой из российских биатлонисток выйдет на старт индивидуальной гонки Олимпиады-2022
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