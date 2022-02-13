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Сегодня, 08:00

Олимпиада-2022, биатлон, женская гонка преследования: где смотреть и во сколько начало

Состав сборной России на женскую гонку преследования по биатлону на Олимпиаде в Пекине
Сергей Ревенко
Корреспондент
Кристина Резцова.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 13 февраля, в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится женская гонка преследования. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова.

Календарь биатлонных гонок на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Медальный зачет Олимпиады в соревнованиях по биатлону — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

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Олимпиада
Сборная России по биатлону
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