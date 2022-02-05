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Сегодня, 08:00

Олимпиада-2022, биатлон: где смотреть и во сколько начало смешанной эстафеты

Где смотреть первый биатлонный старт на Олимпийских играх-2022 в Пекине
Сергей Ревенко
Корреспондент
Кристина Резцова.
Фото Global Look Press

В субботу, 5 февраля, в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится первый старт биатлонных соревнований. В 12.00 по московскому времени пройдет смешанная эстафета.

Состав сборной России: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Календарь биатлонных гонок на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Александр Логинов. Гид по Олимпиаде-2022: что ждать от сборной России на турнире по биатлону

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
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