Олимпиада-2022, биатлон: где смотреть и во сколько начало смешанной эстафеты

Где смотреть первый биатлонный старт на Олимпийских играх-2022 в Пекине

В субботу, 5 февраля, в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится первый старт биатлонных соревнований. В 12.00 по московскому времени пройдет смешанная эстафета.

Состав сборной России: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Календарь биатлонных гонок на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.