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Сегодня, 09:30

Олимпиада-2022, биатлон, мужская гонка преследования: где смотреть и во сколько начало

Состав сборной России на мужскую гонку преследования на Олимпиаде-2022
Сергей Ревенко
Корреспондент
Эдуард Латыпов.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 13 февраля, в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится мужская гонка преследования. Начало — в 13.45 по московскому времени.

Состав сборной России: Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Александр Логинов.

Календарь биатлонных гонок на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Медальный зачет Олимпиады в соревнованиях по биатлону — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1».

Биатлонисты. Олимпиада-2022, мужская гонка преследования: онлайн-трансляция гонки

Олимпиада
Сборная России по биатлону
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