Олимпиада-2022, биатлон, мужская гонка преследования: где смотреть и во сколько начало
Состав сборной России на мужскую гонку преследования на Олимпиаде-2022
В воскресенье, 13 февраля, в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится мужская гонка преследования. Начало — в 13.45 по московскому времени.
Состав сборной России: Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Александр Логинов.
Календарь биатлонных гонок на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.
Медальный зачет Олимпиады в соревнованиях по биатлону — здесь.
Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1».
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