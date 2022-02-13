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Сегодня, 12:43

Норвежской биатлонистке Тандревольд стало плохо после гонки преследования на Олимпиаде в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент
Ингрид Тандревольд.
Фото Reuters

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд после финиша в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине почувствовала себя плохо. 25-летняя спортсменка шла третьей, но в итоге заняла 14-е место. Она еле добежала до финиша и сразу упала. Ее увели под руки.

Напомним, норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн стала победительницей гонки преследования. Второе место заняла шведская биатлонистка Эльвира Эберг. Замкнула тройку еще одна норвежка Тириль Экхофф.

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