Норвежский биатлонист Йоханнес Бе назвал приоритетные цели на текущий сезон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, что в начале сезона знал, что не выиграет Кубок мира.

«Все мое внимание сейчас сосредоточено на Олимпиаде, я бы хотел побороться за желтую майку. Еще перед началом сезона я решил не ездить в Рупольдинг, поэтому понимал, что для борьбы за Кубок мира мне придется добиваться максимума в каждой гонке. В декабре я понял, что это не мой год. После двух недель в Эстерсунде и одной в Хохфильцене я перестал прилагать усилия. Я сосредоточен на Олимпиаде.

Моя цель в Пекине — выиграть золото. Я уже знаком с этим чувством, поэтому буду очень горд, если добьюсь этого снова», —цитирует Бе Fondo Italia.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.