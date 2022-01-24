Норвежский биатлонист Йоханнес Бе назвал приоритетные цели на текущий сезон
Йоханнес Бе высказался о своих результатах в текущем сезоне
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, что в начале сезона знал, что не выиграет Кубок мира.
«Все мое внимание сейчас сосредоточено на Олимпиаде, я бы хотел побороться за желтую майку. Еще перед началом сезона я решил не ездить в Рупольдинг, поэтому понимал, что для борьбы за Кубок мира мне придется добиваться максимума в каждой гонке. В декабре я понял, что это не мой год. После двух недель в Эстерсунде и одной в Хохфильцене я перестал прилагать усилия. Я сосредоточен на Олимпиаде.
Моя цель в Пекине — выиграть золото. Я уже знаком с этим чувством, поэтому буду очень горд, если добьюсь этого снова», —цитирует Бе Fondo Italia.
Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
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