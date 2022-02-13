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Сегодня, 14:14

Норвежская биатлонистка Тандревольд пришла в себя находится под наблюдением врачей

Роман Шишов
Корреспондент

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд, потерявшая сознание после финиша гонки преследования на Олимпиаде в Пекине, пришла в сознание. По словам тренера норвежской сборной Пера Арне Ботнана, она находится под наблюдением врача.

«Она очнулась, за ней ухаживает врач. Это наложило отпечаток на золото и бронзу. Мы не будем праздновать в полной мере, пока не узнаем, как обстоят дела с Ингрид», — цитирует Ботнана VG.

25-летняя Тандревольд в гонке преследования почувствовала себя плохо. Она шла третьей, но в итоге заняла 14-е место. Тандревольд еле добежала до финиша и сразу упала. Ее увели под руки.

Напомним, норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн стала победительницей гонки преследования. Второе место заняла шведская биатлонистка Эльвира Эберг. Замкнула тройку еще одна норвежка Тириль Экхофф.

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